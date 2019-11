È stato indicato nel porto di Taranto il luogo di sbarco per gli 88 migranti a bordo della Alan Kurdi che nella giornata di venerdì ha sfidato il divieto ed è entrata nelle acque territoriali italiane dove è rimasta in attesa dell'assegnazione del porto. Il Viminale in tarda serata ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti presenti sull'imbarcazione, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2.

L’arrivo in Puglia forse nella giornata di sabato

Da sette giorni in mare, quando è arrivata la notizia riguardante l'indicazione del porto di sbarco, l'imbarcazione si trovava a poche miglia dalle coste della Sicilia sud-orientale. Arriverà in Puglia presumibilmente nella giornata di sabato: a causa del maltempo il mare in queste ore è molto mosso. Entrano quindi in campo altre regioni per evitare l'eccessiva pressione sulla Sicilia: solo due giorni fa sono arrivati a Pozzallo 104 migranti, sbarcati dalla Ocean Viking.

La ministra Lamorgese: “Nessuna invasione”

La Alan Kurdi ha soccorso sabato scorso 88 migranti, intervento contrastato dalla guardia costiera libica che avrebbe usato anche le armi, ha denunciato Sea Eye. Per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese "non siamo di fronte ad alcuna invasione: basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018". La ministra riconosce che a settembre c'è stato un aumento degli arrivi, "ma è riconducibile soprattutto all'aumento degli sbarchi autonomi".