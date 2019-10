"È un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano raggiungendo il cantiere del nuovo ponte sul torrente Polcevera, a Genova, per il “varo” del primo impalcato del viadotto che sostituisce il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 (LO SPECIALE - L'ANNIVERSARIO - A che punto sono le indagini - Dal crollo alla demolizione alla ricostruzione. FOTO). “È proprio come l'avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ponti”, ha aggiunto Piano, che ha deciso di donare il disegno del nuovo viadotto, che ricorda la chiglia di una nave (IL PROGETTO). Al cantiere è arrivato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Bucci: "Stiamo seguendo il percorso indicato"

"Lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette, le cose vanno avanti secondo i programmi e di questo sono assolutamente contento. La città sta rispondendo benissimo, siamo esattamente sul percorso indicato e che sta dando i suoi frutti”, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, arrivato a sua volta al cantiere. Per il governatore della Liguria Giovanni Toti, "questo è un giorno importante, come ce ne sono stati altri. È un momento concreto, non simbolico. Credo che sia un atto di rispetto essere qui per questa cerimonia anche per ricordare le persone che non ci sono più e per dimostrare che la politica può rispettare le promesse e in questa città e in questa regione lo sta facendo".

Salini: "Il crono programma è rispettato"

"Sì, il crono programma è rispettato”, ha invece garantito Pietro Salini di Salini Impregilo, l'azienda che insieme a Fincantieri ha creato il consorzio “Per Genova” per la ricostruzione del viadotto. “È un cantiere in cui c'è una sofferenza di fondo, quello che dobbiamo fare non è solo un ponte per questa città rispettando le date, ma anche un modello per il Paese per fare sì che creda di nuovo in se stesso e per fare in modo che una tragedia come questa non si verifichi mai più", ha aggiunto Salini.

La struttura ricorda la carena di una nave

Con autogru in grado di sollevare un peso di circa 400 tonnellate di acciaio, il nuovo ponte di Genova inizia oggi a prendere forma: una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, larga 26 e che ricorda la carena di una nave. Proprio per questo i tecnici parlano di “varo in quota”. Composto da macro-conci realizzati da Fincantieri, salirà fino a 45 metri d'altezza tra le pile 5 e 6 da poco ultimate e dove sono apparsi i “baggioli”, strutture in cemento armato a ferro di cavallo che sosterranno l'impalcato. Sono 19 le campate del nuovo ponte, 16 da 50 metri come la prima, che si vedrà martedì prossimo, e tre da 100 metri.