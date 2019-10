Dopo le temperature e le giornate quasi estive dei giorni scorsi, torna il maltempo un po’ in tutta Italia con rovesci, temporali e un sostanziale abbassamento delle temperature che rimarranno stabili soltanto al Sud. Temporali al Nord, specie nella zona ovest, peggiorano le condizioni anche al Centro-Sud: colpite in particolare Toscana e di pomeriggio anche la Campania. Schiarite generali in serata. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Al Nord maltempo con piogge e temporali in transito dal Nord-Ovest al Triveneto. Clima più asciutto in Piemonte. Per quanto riguarda le città principali, a Milano previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, mentre ci sarà una graduale attenuazione della nuvolosità nel resto della giornata fino ad una totale schiarita in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. A Torino, invece, giornata in prevalenza poco nuvolosa con massima di 23°C e una minima di 14°C.

Il tempo al Centro

Al Centro temporali sin dal mattino in Toscana, in rapida estensione pomeridiana all'Appennino e al versante adriatico. A Firenze cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in mattinata. Rovesci che si intensificheranno nel pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C. A Roma previste nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. La massima sarà di 25°C, la minima di 17°C.

Il tempo al Sud

Al Sud sole al mattino, nubi in ispessimento e prime piogge in serata a partire da Campania e Sicilia occidentale. Temperature stabili, massime tra 24 e 28°C. A Napoli mattinata nuvolosa con deboli piogge dal pomeriggio. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C. A Palermo, invece, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata. Massima di 28°C, la minima di 21°C.