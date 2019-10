Il deputato di Liberi e Uguali e consigliere comunale a Roma Stefano Fassina è rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane davanti alla sede dell’azienda in via Tuscolana. Per Fassina è stato necessario l'intervento di un’ambulanza. Successivamente il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha dato indicazione al capo della Polizia Franco Gabrielli di "accertare quanto accaduto davanti alla sede di Roma Metropolitane". Il ministro chiede di "verificare se l'intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge". Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti l’accaduto "è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati".

La polizia forza il blocco

Dai video diffusi in rete si vedono alcuni poliziotti in divisa, ma non in tenuta antisommossa, che si avvicinano all'edificio e vengono fronteggiati dai manifestanti che bloccano l'ingresso con uno striscione. Gli agenti provano a forzare il blocco tentando di far arretrare le persone, tra cui Fassina che ad un certo punto resta incastrato tra due poliziotti. Dopo alcuni istanti di tensione, le forze di polizia riescono ad entrare, con Fassina e almeno altre due persone che cadono a terra.

Polizia: intervento senza casco e manganelli

Secondo fonti di polizia, l'intervento dei poliziotti è stato fatto senza caschi e manganelli. Le stesse fonti sottolineano che i momenti di tensione si sono verificati quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate ha tentato di entrare nel palazzo che ospita la società e ha trovato i lavoratori che presidiavano l'ingresso.

LeU e Pd Lazio annunciano interrogazioni

A dare notizia del ferimento di Fassina è stato il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro. "Grave e inspiegabile l'atteggiamento delle forze dell'ordine contro pacifici manifestanti”, ha detto. Fornaro e il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre hanno annunciato un’interrogazione al ministro Lamorgese. Per il capogruppo di Leu occorre “sapere chi ha autorizzato di forzare con violenza la pacifica protesta dei lavoratori e dei sindacati e quali provvedimenti si intendono assumere contro i responsabili".