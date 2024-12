Capodanno 2025, cosa fare a Palermo: gli eventi in programma

Il capoluogo siciliano si distingue per la sua offerta diversificata di appuntamenti, che spaziano dai concerti all’aperto agli esclusivi party nei club più glamour. Se si è alla ricerca di un’esperienza unica e si sta pensando a cosa fare Palermo ha dunque tutto ciò che serve per una notte indimenticabile

Capodanno a Palermo vuol dire poter scegliere tra numerosi luoghi dove poter festeggiare all’aria aperta grazie al clima poco rigido: assistere al classico concerto in piazza, girare tra i banchi ai mercatini natalizi o gustare un buon cenone. I quattro principali rioni del centro storico: Vucciria, Capo, Kalsa e Albergheria con il loro labirinto di stradine e piazze a Capodanno si riempiranno di luci, eventi organizzati, esibizioni di artisti di strada, allegria, cibo e buona musica.

Il tradizionale appuntamento in piazza

Quest’anno al posto di Piazza Politeama, tradizionale sede del concerto di fine anno, i luoghi da raggiungere per festeggiare il nuovo anno saranno disseminati in tutta la città, a partire dalla rinomata piazza Castelnuovo, dove oltre a concerti di apprezzati musicisti a mezzanotte si potrà alzare lo sguardo al cielo per assistere allo spettacolo pirotecnico di colorati e strabilianti fuochi d’artificio.

Il concerto di Mario Biondi

Da non perdere ci saranno anche gli eventi organizzati nei pressi della Stazione Centrale con il concerto di Mario Biondi e quello in via Barisano da Trani nel quartiere Cep con le esibizioni dei Tinturia e Nino Frassica.