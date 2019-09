Torna il Salone Nautico di Genova. La manifestazione dedicata al mondo del mare e a tutto il suo indotto celebra la sua 59esima edizione con cinque aree espositive e una installazione firmata Piero Lissoni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento.

Salone Nautico: la Città della Nautica

La Città della Nautica è innanzitutto un inno al Made in Italy e alle eccellenze nazionali. Quest'anno il Salone Nautico di Genova celebra la Città della Nautica, ridisegnando e innovando l'area espositiva a partire dall'ingresso. Qui il pubblico e gli espositori saranno accolti dall'installazione "from shipyard to courtyard" del celebre architetto Piero Lissoni. L'opera è stata realizzata per il cantiere Sanlorenzo ed esposta già al Fuorisalone a Milano. Il pensiero dietro l'installazione mette insieme il mare, l'eccellenza, l'arte e il design nel segno del Made in Italy.

Salone Nautico: le aree della fiera

Lo spazio espositivo del Salone Nautico di Genova 2019 è stato organizzato in cinque aree specifiche. In Yachts & Superyachts la superficie è riservata a un segmento produttivo sempre più importante sul mercato, che attira l'attenzione dei clienti più esigenti e di chi è alla ricerca di innovazione e stile nella nautica. In Sailing World si è scelto di dedicare un'ampia vetrina alle imbarcazioni a vela, sempre più attente a tecnologie innovative e design. A Boating Discovery è stato dedicato un intero padiglione e tutte le aree limitrofe per esporre i motori fuoribordo, i package, le imbarcazioni pneumatiche dei più importanti brand internazionali. Nel padiglione B, sotto l'etichetta Tech Trade, è riunito tutto il mondo dell'accessoristica e componentistica legato al mondo nautico. Questa è anche l'area dedicata alle attività B2B. Living the sea è uno spazio dedicato ai visitatori, dove è possibile trovare tutti i servizi per il diporto, il settore del turismo nautico e tutti i servizi connessi. All'interno di quest'area è possibile fare delle prove in mare di vela e altri sport nautici.

Salone Nautico: i numeri

Secondo un'indagine condotta dall’Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica il 63% delle aziende intervistate ha dichiarato che, analizzando il proprio portafoglio ordini, si può parlare di una probabile crescita del fatturato dell'anno in corso. Questa tendenza rispecchia la crescita della domanda di spazi espositivi. Il Salone Nautico di Genova 2019 ha infatti registrato un aumento del 28 per cento per il settore yacht e superyacht, del 48 per cento per la vela e del 73 per cento per il settore fuoribordo. La richiesta proveniente dal mondo accessori è cresciuta del 35 per cento. Buone notizie anche per l'occupazione nel settore. Ci saranno 986 espositori e oltre mille imbarcazioni. Dalla ricerca "Le Capitali della Nautica" commissionata da UCINA a Fondazione Symbola, emerge che con 183.624 addetti (di cui 17.245 nella costruzione, 105.549 nella subfornitura ai cantieri e nella componentistica, 39.870 nelle riparazioni, refit e servizi e 20.961 nel turismo e nel commercio), la filiera nautica si conferma leva di sviluppo per l’occupazione italiana.

Salone Nautico: info e costi

Il Salone Nautico di Genova 2019 si tiene nell'area espositiva di Piazzale Kennedy, 1. Gli orari di apertura sono dalle ore 10 fino alle 18. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Salone Nautico di Genova al prezzo di 15 euro (prevendita inclusa). Per chi sceglie di acquistarlo presso la biglietteria della fiera, il costo sale a 18 euro per il biglietto intero (ridotto: 15 euro).