L'odissea per i migranti a bordo della Ocean Viking è finita. Le 82 persone soccorse in mare l'8 settembre (IL CASO) sono arrivati a terra. Solo 24 si fermeranno in Italia, i restanti 58 saranno accolti in 4 Paesi Ue. Questo l'accordo raggiunto dal governo Conte bis e i Paesi dell'Unione europea. Dopo 14 mesi di porti chiusi per la prima volta, il nostro Paese, ha concesso un approdo sicuro.

Msf: “Attesa finita”

“L’attesa per i naufraghi è finita”, ha annunciato Medici senza frontiere. “In fuga dalla Libia, sopravvissuti alla micidiale traversata del Mediterraneo, ora hanno finalmente raggiunto un posto sicuro”, ha scritto l’Ong su Twitter, postando anche un video del trasbordo.

Come saranno redistribuiti i migranti

Gli 82 migranti dopo essere stati trasferiti nell'hotspot dell’isola, saranno poi redistribuiti nei Paesi europei che hanno dato la disponibilità ad accoglierli. Secondo quanto si è appreso da fonti di governo, anche la Francia e la Germania così come il nostro Paese ospiteranno 24 migranti, 8 andrebbero in Portogallo e 2 in Lussemburgo.

Le reazioni politiche

La decisione del governo sembra dunque porre fine alla politica dei divieti alle navi delle organizzazioni umanitarie da parte di Matteo Salvini, che infatti attacca il nuovo esecutivo Pd-M5s: "Eccoli lì, porti aperti senza limiti - ha detto l'ex ministro dell'Interno - questi sono matti, è una resa a chi vuole fare dell'Italia il campo profughi d’Europa”. Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, del Pd, ha parlato di "fine della propaganda di Salvini sulla pelle dei disperati in mare”. Ma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader del M5s, ha puntualizzato: "C'è un grande equivoco sul fatto che sia stato assegnato un porto sicuro alla Ocean Viking per il semplice motivo che noi lo abbiamo assegnato solo perché l'Europa ha deciso di aderire alla nostra richiesta di prendere gran parte di quei migranti".