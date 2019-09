Prosegue il maltempo in Italia (LE PREVISIONI DI SABATO 7 SETTEMBRE), specialmente in alcune regioni del Centronord dove la Protezione civile ha diramato diversi bollettini di allerta gialla. Tra le più colpite ci sono Liguria, Piemonte, Veneto e Toscana. Numerosi anche gli interventi della Protezione civile, mentre si segnalano già le prime nevicate sui rilievi del Verbano (FOTO).

Criticità in Veneto

In Veneto la Protezione civile ha diramato lo stato di attenzione, ovvero l’allerta gialla, per criticità idrogeologica fino alle ore 10 di domani, 7 settembre. Eventuali criticità idrogeologiche - informa la Regione - potranno interessare la pianura centrale e polesana, in particolare i bacini idrografici del Bacchiglione e del basso Brenta, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e il bacino scolante in laguna. Secondo quanto affermato dagli esperti, la presenza di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore.

Codice giallo anche in Toscana

Esteso fino domani, nello specifico alle ore 7 del mattino, il codice giallo emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna. Sempre sabato non si esclude la possibilità di isolati temporali con occasionali colpi di vento e grandinate.

Maltempo in Piemonte

Allerta gialla in mattinata, poi superata, in Piemonte dove c’è stato un netto peggioramento delle condizioni climatiche: temporali e violenti rovesci su tutta la regione. Già ieri, 5 settembre, le Langhe, nel Cuneese erano state investite da forti piogge, mentre una tempesta di grandine che si era abbattuta sui vigneti alla vigilia dell'inizio della vendemmia. Intanto si segnalano le prime nevicate in montagna, fino a 2.200 metri sui rilievi del Verbano (FOTO). Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, domenica 8 settembre la discesa di aria fredda dalla Scandinavia, accompagnata da correnti settentrionali intense, favorirà un miglioramento più deciso del tempo ma con clima ventoso.

Vento e fulmini in Liguria

Situazione difficile in Liguria dove vento forte di burrasca e circa 16mila fulmini si sono abbattuti la notte scorsa su Genova e sul ponente genovese, interessati dall'allerta gialla. Secondo Arpal poco dopo la mezzanotte le raffiche di vento hanno raggiunto in alcune zone i 120 km all'ora. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti.