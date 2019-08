Un nuovo record, piuttosto particolare, è stato stabilito nel Comune biellese di Valdilana: la proposta di matrimonio più "alta" d'Europa. Mario Vercellotti, operaio di 39 anni, ha chiesto alla compagna Margherita Collo di sposarlo. E lo ha fatto dal balcone della Capanna Margherita, rifugio che si trova a 4.556 metri di altitudine sul Monte Rosa. La storia è stata poi raccontata sui social ed è diventata virale in poco tempo.

Il "sì" della futura sposa

La proposta non è avvenuta però "in diretta". Mentre Mario srotolava il telo bianco con la fatidica domanda scritta in rosso, infatti, la compagna era al lavoro. Una volta rientrata a casa, però, la donna ha ricevuto la foto della proposta ad alta quota. La risposta di Margherita, che non sospettava nulla delle intenzioni del compagno, è stata "sì". I due si sono conosciuti dieci anni fa proprio in montagna e non si esclude che, dopo questo record, possano cercare di stabilire anche il record del matrimonio più alto d'Europa.