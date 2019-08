Dopo nove giorni il corpo di Simon Gautier, il turista francese disperso nel Cilento, è stato ritrovato il 18 agosto in un burrone in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno (FOTO). Le ricerche erano iniziate il 9 agosto dopo la telefonata che il ragazzo stesso aveva fatto al 118. "Sono caduto, ho due gambe rotte - aveva detto il giovane alla centralinista - mi potete localizzare?".

La telefonata al 118: "Non so dove sono"

Ecco la trascrizione integrale della telefonata effettuata da Gautier al 118 il 9 agosto:

Operatore 118: "Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama".

Simon: "Non so, mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte".

118: "Da quale città chiamate?".

Simon: "Non so dove mi trovo, mi potete localizzare".

118: "Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?".

Simon: "In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo".

118: "Da dove è partito, lei come si chiama?".

Simon: "Sono Simon Gautier, sono francese".

118: "Lei è caduto in una scarpata o in pianura?".

Simon: "No, in scarpata, mi potete aiutare?".

118: "Mi sa dire la zona, Basilicata o in Campania".

Simon: "Sono partito questa mattina da Policastro verso Napoli".

118: "Quindi da Policastro verso Napoli, ma su che strada?".

Simon: "All'inizio c'era un sentiero poi l'ho perso".

118: "Ora provo con i carabinieri a localizzare il cellulare. Tenga libero il suo cellulare. Va bene".

Simon: "Si,si".

Da quel momento non c'è stato più alcun contatto con il turista francese fino al tragico ritrovamento del corpo.