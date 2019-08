Trovato morto Simon Gautier, il turista francese disperso nel Cilento

È stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese disperso dallo scorso 8 agosto nel Cilento (FOTO). Il corpo dell'escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Era stato lo stesso Gautier a chiedere aiuto con una telefonata al 118, ma non era riuscito a comunicare la sua posizione. Gautier, 27 anni, si era laureato alla Sorbona e viveva a Roma da circa due anni per seguire un dottorato di storia dell'arte. Aveva programmato l'escursione a piedi tra sentieri montani con partenza dal Golfo di Policastro per giungere a Napoli.

Le ricerche

Per le ricerche del giovane francese era stata attivata una task force che comprendeva squadre del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) dei Vigili del fuoco, unità cinofile addestrate per la ricerca di persone, elicotteri, velivoli senza pilota dotati di sensori termografici e motovedette della Capitaneria di Porto. Per il 27enne si era mossa anche la mamma, arrivata in Cilento. Ma si erano mobilitati anche una ventina di amici francesi di Simon, e numerosi volontari, tra cui pastori, guide e abitanti del luogo ed esperti conoscitori del territorio.

Difficile localizzarlo

Le ricerche erano state circoscritte su di un'area di 143 chilometri quadrati compresa tra i territori di Policastro, Scario e Punta degli Infreschi, zone con crepacci e percorsi impervi non semplici da raggiungere. L’area era quella identificata dall’ultima cella agganciata dal telefono da cui è partita la telefonata di Gautier al 118. Un territorio molto vasto e luoghi impervi che non hanno aiutato una rapida localizzazione del giovane francese.

Le ultime immagini prima della scomparsa

Nele ultime immagini prima della scomparsa, Gautier era stato ripreso dalle telecamere comunali di Policastro Bussentino, da dove era partita la sua escursione l'8 agosto. Il 27enne aveva lasciato la stazione ferroviaria e camminato lungo le strade di Policastro acquistando una bottiglietta d'acqua in un negozio. A partire da quel momento si erano perse le sue tracce.

