Due ragazzini di 11 e 14 anni sono dispersi in mare, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona (Chieti). In base alle prime informazioni, in due stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà a causa del mare molto agitato. Il padre sarebbe stato tratto in salvo, mentre dei figli si sarebbe persa ogni traccia.

Ricerche in corso

Sono in corso le ricerche da parte di Carabinieri e Guardia Costiera, anche con l'intervento di un elicottero e dei sommozzatori dell'Arma. Sul posto sono presenti anche vigili del fuoco e 118.