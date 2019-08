Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di Open Arms, con a bordo 147 migranti, scortata a distanza da due navi della Marina Militare, entra in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa. E’ la stessa Ong spagnola ad annunciarlo su Twitter. “Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo. Non abbiamo permesso per entrare in porto. Una lunga notte, ma alla fine ci avviciniamo”.

Il nuovo scontro sui migranti

I migranti sono a bordo di Open Arms da 13 giorni, in attesa di un approdo. Ieri il Tar ha disposto la sospensione del divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. Il Viminale ha contestato la decisione e proporrà un ricorso urgente al Consiglio di Stato. Il premier Giuseppe Conte ha chiesto di "mettere in sicurezza i minori" presenti sulla nave. In serata, fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto che "la Spagna ha informato la presidenza del Consiglio della propria disponibilità a partecipare alla redistribuzione dei migranti della Open Arms, una volta sbarcati". Sempre ieri sera, Salvini ha ribadito la sua linea: "Solo in Italia c'è una situazione di questo genere: una nave di una Ong spagnola in acque maltesi per cui un giudice del Tar del Lazio dice che deve sbarcare in Italia. La mia risposta è no, no, no".