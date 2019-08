"Si tratta di persone che hanno vissuto storie orribili, hanno sofferto moltissimo, li chiamano migranti ma sono rifugiati che hanno bisogno di aiuto". Così Richard Gere è intervenuto durante la conferenza stampa sul caso Open Arms, organizzata nell'aeroporto di Lampedusa e nella quale sono intervenuti, oltre all'attore e attivista per i diritti umani, anche Oscar Camps, fondatore Open Arms; Riccardo Gatti, presidente Open Arms Italia e Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio. Nel corso dell'incontro è stato annunciato "un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento per verificare se tutto ciò non rappresenti una fattispecie di reato". Intanto la nave, da giorni bloccata a una trentina di miglia dall'isola siciliana con a bordo 121 migranti, nella notte è partita per una nuova missione di salvataggio, nella quale sono state tratte in salvo altre 39 persone. A dirlo è stato il fondatore dell'Ong spagnola specificando che il salvataggio è avvenuto in acque internazionali e ora "aspettiamo un porto sicuro dove sbarcare".

Richard Gere: "Ho conosciuto la situazione di prima mano"

Ieri Richard Gere è salito sulla Open Arms per portare cibo alle persone a bordo. Durante la conferenza, l'attore ha spiegato di essere stato già "due o tre anni fa a Lampedusa a visitare gli hotspot, ho conosciuto di prima mano la situazione". E sulla decisione di salire sulla nave ha poi detto: "Ho deciso di venire in 10 minuti. Ho raggiunto degli amici che stavano per mettersi in viaggio, volevamo dare una mano".

Il salvataggio dei 39 migranti

La segnalazione del barcone con a bordo le 39 persone è arrivata da Alarm Phone. Nella serata di ieri "siamo stati contattati da una barca in difficoltà nella zona Sar maltese con 45 persone a bordo - ha scritto su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà - Alle 21 abbiamo avvertito l'Rcc (Centro di coordinamento dei soccorsi, ndr) di Malta" chiedendo un soccorso immediato in quanto, stando al racconto dei migranti, la barca stava affondando. A chiedere l'intervento di Open Arms è stata proprio Malta ma ora La Valletta ha fatto sapere alla Ong di essere disponibile a trasferire su una motovedetta i 39migranti salvati questa notte e trasferirli a terra, ma di non essere disponibile per gli altri 121 a bordo da 9 giorni. Una decisione "inammissibile", dicono da Open Arms. "Questa situazione - ha aggiunto Oscar Camps - sta provocando gravi problemi di sicurezza a bordo".

Data ultima modifica 10 agosto 2019 ore 12:20