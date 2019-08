Domenica 4 agosto prosegue la fase di bel tempo in Italia: al Nord soleggiato un po’ ovunque, eccezion fatta per qualche fenomeno diurno sull'Appennino emiliano. In tutta la zona, comunque, temperature stabili o in lieve rialzo e massime tra 27°C e 32°C. Al Centro ancora alta pressione, garanzia di tempo stabile e soleggiato salvo qualche fenomeno diurno sui rilievi toscani. Anche qui temperature in rialzo. Solo in Sicilia e Sardegna termometro più basso rispetto ai giorni precedenti. Al Sud prosegue la fase soleggiata e calda su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale diurno su Pollino e Sila. Temperature in leggero ribasso, con massime tra 28°C e 33°C.

Il tempo al Nord

Nelle regioni settentrionali sarà bello per tutta la giornata, anche se non si escludono rovesci nell’appennino emiliano. A Milano sole splendente e assenza di nuvole per l'intera giornata. Anche a Torino identica situazione climatica. In entrambe le città la colonnina di mercurio supererà i 30°C.

Il tempo al Centro

Per quanto riguarda il Centro Italia, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Domenica di sole a Roma, dove la temperatura massima registrata sarà di 33°C. Pressoché uguale la giornata a Firenze: sole e caldo con il termometro che potrebbe raggiungere i 34°C.

Il tempo al Sud

Anche al Sud caldo e sole un po' ovunque, tranne qualche pioggia su Pollino e Sila. Dopo le temperature altissime raggiunte tra venerdì e sabato, con punte fino a 40°C, si abbasserà il termometro in Sicilia e in Sardegna, dove nella giornata del 2 agosto era stata diramata un'allerta meteo arancione per il caldo e il rischio incendi in gran parte dell'isola. A Palermo sole splendente per l'intera giornata, ma la massima si aggirerà intorno ai 30°C. A Napoli situazione molto simile: bel tempo per tutto il giorno con massima di 30°C.