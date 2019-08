Sea Eye, 40 migranti verso Lampedusa. Salvini: "Divieto di ingresso"

La nave Alan Kurdi, dopo aver soccorso 40 persone a bordo di un gommone al largo della Libia, è in cerca di un porto sicuro e si sta dirigendo verso l'Italia. "Geograficamente, Lampedusa è il più vicino", ha detto Gorden Isler, portavoce dell'Ong tedesca Sea Eye. Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha subito ribadito il suo no. A bordo della nave ci sono anche due donne, di cui una incinta, un neonato e bue bambini. Secondo Sea-Eye, i migranti provengono da Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun.

Salvini: "Divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane"

Salvini ha risposto alla richiesta di un porto sicuro con un tweet, in cui ha ribadito "il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane". All’Ong tedesca è arrivata anche via email la notifica di questo divieto di ingresso, firmato dai ministri Salvini, Toninelli e Trenta, come previsto dal decreto sicurezza bis. Il leader della Lega, in un altro tweet, ha spiegato che "la nave Alan Kurdi ha rifiutato il porto di Tripoli assegnatole dalla Guardia costiera libica". "Ci risiamo, Ong tedesca se ne frega delle autorità internazionali. Io non mollo!", ha aggiunto.

Sea Eye: "Non riporteremo nessuno in un paese in guerra"

Immediata la risposta di Sea Eye: "Noi obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese in guerra. La Libia non è un porto sicuro". Il portavoce della Ong, comunque, ha aggiunto: "Non entreremo nelle acque territoriali italiane senza una buona ragione".