Continua l’effetto dell'anticiclone delle Azzorre che sta portando e porterà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche in tutto il Paese. Mercoledì 31 luglio al Nord, però, proseguirà una certa variabilità su Alpi e Prealpi, con locali temporali in occasionale estensione alla Val Padana, più sole invece altrove. Le temperature saranno stazionarie con massime tra 28°C e 32°C. Al Centro prevarranno stabilità e cieli sereni, salvo locali annuvolamenti diurni sui rilievi. Qui le temperature sono in rialzo, massime tra 29°C e 33°C. Al Sud, giornata soleggiata, fatta eccezione per addensamenti sui rilievi e isolati temporali sulla Lucania. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

A parte possibili rovesci locali in alcune zone di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, a Milano i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Nel capoluogo lombardo, la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C. A Torino situazione piuttosto simile: giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Potrebbe peggiorare da giovedì.

Il tempo al Centro

Bel tempo anche al Centro, in particolare a Roma dov’è previsto un sole splendente per l'intera giornata. Nella capitale si raggiungerà una temperatura massima di 33°C, mentre la minima sarà di 22°C. A Firenze possibili nubi al mattino, ma giornata sostanzialmente soleggiata con una massima di 31°C.

Il tempo al Sud

Temperature in rialzo e giornata splendida in quasi tutto il Sud Italia. A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi e temperatura massima registrata di 29°C. A Palermo qualche nube al mattino ma poi sarà bello per l’intera giornata. Massima a 31°C. Sempre in Sicilia, è possibile che le temperature superino abbondantemente i 30°C gradi nelle zone dell’entroterra. Stesso discorso per alcuni comuni della Sardegna dov’è previsto un netto innalzamento del termometro fino a 35°C.