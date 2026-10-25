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Terremoto al sud, prosegue lo sciame nel Tirreno: scosse fino a 3.4

Cronaca
©Ansa

Lo sciame sismico continua a far tremare il Tirreno meridionale, davanti alle coste siciliane, tra il Palermitano e il Messinese e le Eolie

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Prosegue lo sciame sismico davanti Sicilia. Decine di scosse telluriche nel Tirreno meridionale dopo il forte sisma di venerdì scorso, quando si è registrata una magnitudo fino a 5.5, avvertita tra le province di Palermo e Messina, Eolie comprese. Stamane l'Ingv ha registrato altri terremoti, con magnitudo compresa tra 2.2 e quella di 3.4 alle 12.49, sempre in mare, a una profondità di 19 km.

Sisma tra Eolie e Ustica nuovo confine tra Africa e Eurasia

Il terremoto nel Tirreno meridionale, a nord-ovest delle Isole Eolie, rappresenta la conseguenza di un nuovo limite di placca in formazione tra Africa ed Eurasia. Le due placche, spiega il Cnr, continuano ad avvicinarsi, comprimendo e deformando le rocce lungo il Mediterraneo. Il sistema di convergenza più antico, che aveva contribuito alla costruzione delle catene montuose nell'interno della Sicilia, ha progressivamente rallentato la propria attivita'. La spinta tra Africa ed Eurasia, pero', non si e' arrestata e parte della deformazione si e' trasferita verso nord, lungo il Tirreno meridionale, attivando un diverso sistema di faglie. Lungo questa fascia si verificano numerosi terremoti.

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