All'incirca 30 quelle avvertite dalla mezzanotte, in mare, con una magnitudo compresa tra 2 e un massimo di 3.4: sono state segnalate a una profondità variabile tra 10 e poco oltre i 20 chilometri

Lo sciame sismico ha continuato a far tremare il Tirreno meridionale, davanti alle coste siciliane, tra il Palermitano, il Messinese e le Eolie, dove ieri, alle 12.19, era stata registrata da Ingv una magnitudo 5.5,, preceduta e seguita da altre forti scosse. All'incirca altre 30 sono state avvertite dalla mezzanotte, in mare, con una magnitudo compresa tra 2 e un massimo di 3.4: sono state segnalate a una profondità variabile tra 10 e poco oltre i 20 chilometri.

Il sindaco di Palermo dispone la chiusura delle scuole

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un'ordinanza con la quale, in via precauzionale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie, oltre all'attivazione delle strutture comunali di Protezione civile e al rafforzamento dei presidi sul territorio. Le misure sono in vigore fino alle 8 di domani, "salvo ulteriori disposizioni".