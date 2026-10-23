Terremoto a Palermo, scossa di magnitudo 5.0 con epicentro in mare

Diverse scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Palermo. Secondo l'Ingv, che colloca in mare l'epicentro, la stima provvisoria dell'Ingv della maggiore è di 5.0 di magnitudo.

La scossa è stata avvertita in modo significativo dalla popolazione nel Palermitano, in particolare nel capoluogo, e in una parte del Messinese, inclusa la città dello Stretto. La scossa principale era stata preceduta da altre di magnitudo tra 3.9 e 4.3 e seguita da altre, tra cui una di magnitudo 4 e magnitudo 3.2. Al momento non si registrano danni.