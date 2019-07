Via libera allo sbarco di 16 persone che si sono dichiarate minorenni (tra i 15 ed i 17 anni) dalla nave Gregoretti, l’imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta, con a bordo 131 migranti. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Berlino a Ue: "Pronti ad accogliere migranti"

La notizia arriva dopo che, in giornata, la Commissione europea ha annunciato l’inizio dei “contatti per sostenere e coordinare tutti quegli Stati membri che intendono prendere parte agli sforzi di solidarietà riguardo ai migranti ancora a bordo”. A stretto giro, è arrivata la precisazione di Berlino che, già da venerdì scorso, si è detta pronta “a prendere i migranti”, come ha sottolineato un portavoce del ministero degli Interni tedesco. "Il governo tedesco esprime profondo cordoglio per l'incidente che ha portato alla morte di un centinaio di migranti", ha poi aggiunto la portavoce del governo Ulrike Demmer, in una conferenza stampa.