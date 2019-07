Domenica 28 luglio sarà una giornata di pioggia e temporali da Nord a Sud, ma con un calo delle temperature che metterà fine al grande caldo. Le massime saranno in diminuzione di 10-15 gradi. Da lunedì 29 la perturbazione si sposterà sui Balcani, concedendo da martedì un miglioramento del tempo su tutta l'Italia con valori nella norma. Il sole illuminerà la giornata solo in Sicilia. Codice giallo per allerta perturbazione in Toscana, allerta meteo giallo e arancione anche in Veneto. IL METEO

Le previsioni al Nord

Tempo perturbato nel Nord Italia con precipitazioni diffuse e abbondanti, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. In forte calo le massime che oscilleranno tra i 22°C e i 26°C. Allerta gialla sulla rete idraulica principale e arancione per criticità idrogeologica in Veneto fino alle 8.00 di lunedì 29 luglio. Giornata di pioggia, almeno in mattinata, a Milano e cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Stesse condizioni climatiche anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Maltempo anche nelle regioni centrali con precipitazioni e temporali, più intense e insistenti a inizio giornata. Anche qui il termometro si abbasserà con punte tra i 25°C e i 29°C. Persiste l'allerta meteo in Toscana, con il codice giallo per la perturbazione esteso anche a domenica. Rovesci intensi a Roma, ma massime in calo. Domenica si registreranno temperature tra i 21°C e i 27°C. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana a Firenze.

Le previsioni al Sud

Condizioni meteo instabili nel Meridione a eccezione della Sicilia dove splenderà il sole. Piogge e locali temporali interesseranno invece la Campania e dal pomeriggio-sera anche la Calabria tirrenica. Massime in calo anche se sempre oltre i 30°C. Si raggiungeranno punte tra i 31°C e i 35°C. Rovesci e temporali al mattino a Napoli, in attenuazione nel pomeriggio. Qualche nuvola velerà il cielo di Palermo, ma la giornata resterà in prevalenza soleggiata.