Lo sciopero dei trasporti del 24 luglio e del 26 luglio per ora è confemato. Lo hanno fatto sapere i sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, secondo cui non ci sono le condizioni per revocare l'astensione nazionale di mercoledì 24 luglio per il trasporto ferroviario e del 26 luglio per quello aereo. Una conferma arrivata dopo la richiesta del ministro Danilo Toninelli che questa mattina - durante l'incontro al Mit ancora in corso - ha ribadito la richiesta di rinvio, spiegando: "Da parte del sottoscritto e del ministero la buona volontà c'è tutta: siamo dalla parte vostra e dei lavoratori che rappresentate, non abbiamo la bacchetta magica ma abbiamo preso un impegno ". Una richiesta cui i sindacati hanno replicato in modo secco: alla proclamazione si è arrivati, hanno spiegato, "dopo la mancanza di dialogo e di convocazioni nonostante i gravi problemi dei trasporti".

Gli spiragli nella trattativa

Nella riunione ristretta tra il capo di gabinetto del ministero dei trasporti e Alitalia - ancora in corso al Mit - si sta discutendo invece di una eventuale riduzione delle ore di sciopero previste per il 26 luglio per il trasporto aereo. Inoltre i sindacati accolgono la proposta avanzata dal ministro di istituire un tavolo, che apra il confronto sulle problematiche e sulla mancanza di regole su concorrenza e dumping contrattuale, per scongiurare ulteriori scioperi.