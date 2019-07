I Vigili del fuoco sono al lavoro per domare il vasto incendio che si è sviluppato sul litorale della Plaia di Catania. In un video diffuso proprio dai pompieri si vedono le fiamme, che alimentate dal vento caldo hanno bruciato diversi lidi e stabilimenti balneari. Nelle immagini si vedono i vigili del fuoco all’opera per spegnere i roghi. Le autorità hanno invitato le persone a "rimanere sulla battigia”e a "non tentare di rientrare a casa" per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso.

Bagnanti evacuati con gommoni

Centinaia di bagnanti sono rimasti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania e sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera. Tra loro anche 40 bambini che erano rimasti bloccati e sono stati messi in salvo da motovedette della Capitaneria di porto.