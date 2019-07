Pronte a salvare ancora migranti, pronte ad agire come Carola Rackete. E’ la linea delle Ong Mediterranea, Open Arms, Antigone, Tavolo Nazionale Asilo e Msf, che insieme a Sea Watch, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nella sede della Stampa Estera. "Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvataggio, agiremo come ci impone la legge del mare. Faremo quello che è previsto dalle normative che ci obbligano a comportarci in un certo modo, come ha fatto la Sea Watch. È così che abbiamo fatto e così faremo”, ha detto Alessandro Metz di Mediterranea Saving Human.

Sea Watch: “Carola è in Italia, è frastornata”

Alla conferenza stampa per Sea Watch ha partecipato la rappresentante Giorgia Linardi: ”Carola è in Italia - ha spiegato - ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Ora è giusto che abbia il suo tempo per riposarsi dal clamore dei media e preparare la sua deposizione (il 9 luglio, ndr). La sentirete nei prossimi giorni”. Linardi ha aggiunto che “Carola sta bene, è ancora frastornata da questi giorni di fermo. Ha chiesto continuamente della sorte dei naufraghi”. Secondo Linardi “è stato fatto di tutto per fermare la Sea Watch3, una nave che non era una minaccia per nessuno, ma non è stato fatto niente per impedire insulti violenti e attacchi sessisti verso Carola Rackete, un capitano che ha salvato vite in mare”.

Sea Watch: “Ecco cosa è successo”

Linardi ha ricostruito la vicenda della Sea Watch: “La comandante non è stata aiutata da nessuna delle autorità contattate, questa sì è una violazione. L'unica indicazione di porto sicuro è stata quella di un paese in guerra. Non potevamo dirigerci verso la Libia, impossibile”. Successivamente, ha raccontato ancora Linardi, “la comandante ha dichiarato lo stato di necessità ed è stata di nuovo ignorata. I medici non si assumevano più la responsabilità dell'incolumità dei naufraghi. La comandante si è presa la responsabilità di entrare il porto”. Linardi sul caso della Sea Watch ha infine osservato: “Lascio a voi ogni considerazione sul fatto che in Italia una nave che salva persone sia considerata una minaccia all’ordine pubblico. Rende ridicolo questo Paese”.

Le critiche al Decreto Sicurezza bis

Le altre Ong che hanno partecipato alla conferenza stampa (Msf. Mediterranea e Open Arms) dovevano essere sentite oggi in Parlamento sul Decreto Sicurezza Bis, ma hanno disertato l’appuntamento per solidarietà nei confronti di Sea Watch, esclusa dall’audizione in seguito alle proteste della Lega. "Il Decreto Sicurezza Bis - ha detto Linardi - non ha niente a che vedere con una nave che ha uno stato di necessità a bordo”. Per Marco Bertotto di Msf “nei primi sei mesi del 2019, quando il numero delle imbarcazioni di Ong si è ridotto drasticamente, le partenze sono continuate: sono partite circa 6.000 persone. La politica dei porti chiusi oltre a infliggere sofferenza inutile non ha prodotto alcun risultato concreto per la condivisione delle responsabilità in Europa”.