Sarà un sabato con l’Italia spaccata in due dal punto di vista delle condizioni meteo: al Nord è prevista una spiccata instabilità con elevata probabilità di acquazzoni e temporali sparsi, non solo sulle Alpi ma anche su Valpadana e litorali. Piovaschi possibili anche in Toscana e lungo la dorsale appenninica. Al Sud, invece, sarà molto caldo, specialmente in Sicilia dove le temperature in alcune zone sfioreranno i 40°C. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Un breve ciclo di bassa pressione di origine atlantica interesserà le regioni settentrionali portando instabilità con temporali che dalle Alpi raggiungeranno la Val Padana. Possibili, localmente, anche forti grandinate. Per quanto riguarda le città principali, a Milano il cielo sarà nuvoloso o coperto al mattino con piogge e temporali. Migliora dal pomeriggio e in serata quando non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C. A Torino, invece, nubi al mattino, piogge e rovesci nel pomeriggio e successive schiarite in serata. Come a Milano, la massima sarà di 24°C, mentre la minima sarà di 16°C.

Il tempo al Centro

Anche al Centro è prevista un po' di instabilità, specie sul litorale laziale, in Umbria, in Toscana e nelle Marche con qualche temporale. A Roma non sono previste piogge: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata in cui la temperatura massima registrata sarà di 31°C, a fronte di una minima di 22°C. A Firenze, invece, nubi nel pomeriggio in cui sono previste anche deboli piogge. Massima di 31°C.

Il tempo al Sud

A differenza del resto della Penisola, al Sud prevarrà il bel tempo con temperature piuttosto alte e sopra le medie stagionali a causa dell'anticiclone africano. In Campania, però, possibili annuvolamenti: non sono esclusi piovaschi sparsi. A Napoli, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge che scompariranno nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C. Il caldo torrido colpirà soprattutto la Sicilia con temperature che raggiungeranno i 40°C nelle zone interne. A Palermo massima di 33°C, a Catania di 35°C mentre a Ragusa sono previsti 39°C.