“Com’era? Buono? Ho parlato bene?” A chiedere rassicurazioni e conferme è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, da un balcone di Napoli, si rivolge a un cittadino – in mutande – affacciato dal terrazzino di fronte. Il dialogo è stato immortalato in un video. L’uomo in questione, afferma di essere “un collega” del premier, un “avvocato civilista in pensione da un anno”, vuole anche dare qualche consiglio a Conte e la conversazione tra i due continua da un balcone all’altro.

Conte a Napoli

La scena si è verificata a Napoli, durante la visita del premier alla redazione di Fanpage.it per un’intervista. Quando il presidente Conte si è affacciato al balcone è stato riconosciuto dall’uomo, a quanto sembra residente proprio nel palazzo di fronte alla redazione. Il pensionato non si è lasciato sfuggire l’occasione di conversare con il primo ministro, alzando la voce per essere sentito da Conte ma dimenticandosi di mettersi prima i pantaloni. Il video è diventato poi virale sui social.