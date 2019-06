Al via il corteo

Al via la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo e' partito da piazza della Repubblica, sfilerà per le vie del centro diretto a piazza del Popolo, dove in tarda mattinata sono previsti i comizi. 'Il futuro e' servizi pubblici', recita lo slogan. In ballo secondo i sindacati c'e' infatti proprio la tenuta del sistema pubblico. "Ci volete sotto ricatto, non sotto contratto", "il personale manca non perché assente", "non respingo, accolgo", "più digitale meno impronte": è quello che si legge su alcuni striscioni e cartelli alzati dai lavoratori.