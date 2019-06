Questa mattina a Venezia una nave da crociera della "Msc" ha urtato sul lato di poppa il "River Countess", non il "Michelangelo" come precedentemente appreso, un battello gran turismo di tipo fluviale (FOTO). L'"Opera" era in attracco al molo di San Basilio quando ha tamponato l'altra imbarcazione, già ferma. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone in modo lieve. Alcuni dei presenti sulla banchina hanno ripreso il momento dell'impatto in un video pubblicato su alcuni social network.

Lo scontro nel video

Nelle immagini si vede la prua della nave da crociera colpire prima la banchina portuale, danneggiandola, e poi proseguire toccando la parte posteriore del battello che è stato spinto in avanti e leggermente verso il largo. Molte persone sulla riva hanno dato l'allarme e nelle immagini si vedono alcuni addetti alla navigazione intervenire per calmare i presenti e per cercare di risolvere la situazione. Un passeggero a bordo dell'"Opera" ha pubblicato su You Tube un video dello scontro dalla prua della nave in cui si vede il momento esatto dell'impatto. Su Twitter, tra le varie immagini, circolano anche le riprese delle persone che hanno visto l'incidente dal lato opposto alla banchina.

Data ultima modifica 02 giugno 2019 ore 12:15