L’impatto visto dal basso, dalla banchina, e dall’alto, a bordo della nave da crociera. In un video diffuso da Sky Tg24, è possibile osservare da due diverse prospettive l’incidente avvenuto questa mattina a Venezia tra una nave da crociera della "Msc" e un battello gran turismo (FOTO). Quattro turiste straniere sono rimaste ferite in modo lieve: si trovavano sul battello e sono state portate in ospedale (IL VIDEO DELLO SCONTRO - LE POLEMICHE).

Cosa si vede nei due filmati

I due filmati riprendono i medesimi attimi in cui la “Opera”, in attracco al molo di San Basilio, ha “tamponato” sul lato di poppa il "River Countess", un grande battello di tipo fluviale. Molte persone sulla riva hanno dato l'allarme e nelle immagini a sinistra si vedono alcuni addetti alla navigazione intervenire per calmare i presenti e per cercare di risolvere la situazione. Un passeggero a bordo dell'"Opera" ha invece pubblicato su You Tube il video dello scontro dalla prua della nave in cui si vede il momento esatto dell'impatto.