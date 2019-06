Migranti, la nave Fulgosi della Marina è arrivata a Genova

Il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi ha attraccato a Calata Bettolo nel porto di Genova e sono iniziate le operazioni di ispezione a bordo. Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, sono arrivate alcune ambulanze, il personale Usmaf per la parte sanitaria e c’è anche il garante dei minori per la Liguria, Francesco Lalla. A bordo ci sono cento persone, tra le quali 23 minori e 17 donne, di cui alcune incinte. Una di loro è al settimo mese di gravidanza. I migranti sono stati soccorsi qualche giorno fa mentre erano su un barcone alla deriva al largo della Libia.

Visite mediche e controlli sanitari prima dello sbarco

In questo momento "è in atto un primo controllo sanitario da parte dei medici per le malattie infettive - ha detto Francesco Gambino della Protezione civile regionale in un primo briefing con i media - dopodiché saliranno a bordo gli agenti della polizia per alcune indagini e, nel giro di 2-3 ore, a gruppi di 20 verranno fatti scendere, prima le donne incinte, poi i bambini, poi i feriti, poi tutti gli altri". I profughi a bordo della nave Fulgosi sono stati salvati dalla Marina Militare nelle acque della Libia. "Verranno fatte le visite mediche, chi ne ha necessità verrà portato in ospedale, poi rimarranno nelle tende fin quando non saranno rese note le destinazioni. In serata - ha proseguito Gambino - dovrebbe concludersi tutto”.

Sbarcata una donna incinta con un bambino

Tra i primi a lasciare la nave c’è stata una donna incinta con un bambino, che è stata fatta scendere per ricevere alcune cure immediate nella tensostruttura mobile allestita in banchina per l'assistenza medica. Sbarcati anche alcuni bambini, uno tra le braccia di un medico. La Protezione Civile ha confermato che tra i profughi ci sono alcuni casi di scabbia.

Indagini sulla presenza di scafisti

La Squadra mobile della questura di Genova è salita a bordo del pattugliatore Cigala Fulgosi per iniziare le indagini sulla possibile presenza tra i profughi degli scafisti. In banchina sono presenti anche alcuni mediatori culturali per facilitare i colloqui.