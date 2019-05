Con un po’ di ritardo, la primavera sembra essere arrivata sull’Italia. Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 31 maggio indicano condizioni in netto miglioramento su gran parte della Penisola. Dalla mattinata si attendono cieli soleggiati, temperature in deciso aumento e pochi annuvolamenti (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Al Nord bella giornata di sole su tutti i settori: l’alta pressione in rinforzo porterà tempo stabile e soleggiato, ma potrebbero esserci locali annuvolamenti diurni sui rilievi alpini. Le temperature saranno in rialzo, con le massime tra 23 e 27 gradi. A Torino e Milano si toccheranno i 26 gradi, a Venezia i 22.

Finisce l’allerta maltempo in Emilia Romagna

Per la giornata di venerdì cala quindi l'allerta sul maltempo in Emilia-Romagna, che ha creato molti disagi nei giorni scorsi. La criticità legata al passaggio delle piene dei fiumi passa da “rossa” ad “arancione”, dunque da elevata a moderata, tra il Modenese e il Reggiano sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro. L’ultimo bollettino dell’Arpae segnala che nel resto della regione la criticità è “gialla”, ordinaria. Non sono attesi infatti fenomeni meteo significativi e l'allerta arancione è legata solo alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti di valle del Secchia.

Le previsioni al Centro

Al Centro il tempo sarà in netto miglioramento, salvo alcune residue nuvolosità sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni piovosi. Isolata instabilità diurna è prevista nella zona appenninica tra Abruzzo e basso Lazio, con anche qualche temporale di calore. Le temperature saranno in rialzo, con le massime tra 20 e 25 gradi. A Firenze previsti 24 gradi, a Roma 23.

Le previsioni al Sud

Al Sud è previsto tempo abbastanza soleggiato il mattino, con leggera variabilità e scarsi fenomeni. Potrebbe verificarsi instabilità nelle ore diurne con temporali sparsi tra Campania e Basilicata. Piogge fugaci potrebbero interessare la costa marchigiana e il golfo di Taranto, ma la sera tornerà il sereno. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23. A Bari e Palermo si toccheranno i 20 gradi.