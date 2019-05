L’infinito di Leopardi compie 200 anni. Domani alle 11.30 oltre 2.800 studenti prenderanno parte, insieme al ministro Marco Bussetti e Olimpia Leopardi alla lettura collettiva della poesia. In particolare, l'appuntamento principale è nella Piazzuola del Sabato del Villaggio su cui affaccia la casa di Giacomo Leopardi, e lungo tutto il centro storico di Recanati, sua città natale.

Recitare i versi de L'infinito nelle piazze e nelle strade italiane

Un flash mob a cui si uniranno migliaia di ragazzi in tutta Italia, ritrovandosi all'interno di istituti scolastici, di biblioteche, nelle piazze e per le strade, per recitare simultaneamente i versi del famoso componimento. L’evento, intitolato #200infinito, è stato organizzato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca ed è nato da un'idea di Olimpia Leopardi, realizzato con Casa Leopardi, in collaborazione con la RAI e con il Comune di Recanati.

Bussetti: “Dovere di testimoniare la modernità del suo pensiero”

"Leopardi - spiega il ministro Bussetti - è stato un genio. Nelle sue opere ha espresso e indagato le domande e le questioni centrali per ogni uomo. I suoi testi sono universali, superano secoli e confini geografici. Continuano a parlarci ancora oggi, a duecento anni di distanza. Noi abbiamo il dovere di testimoniare la modernità e l'importanza del suo pensiero e della sua produzione”.

Idea di avvicinare i giovani alla poesia

"L'idea dell'iniziativa – dichiara anche Olimpia Leopardi - nasce dalla volontà di Casa Leopardi di avvicinare i giovani a quel meraviglioso strumento di dialogo con se stessi e con i sentimenti universali che è la poesia. Un flash mob per utilizzare un linguaggio diverso e più vicino ai ragazzi”.

Tutta Italia si unirà al flash mob

Recanati sarà solo una delle piazze che omaggeranno "L'infinito". Tutta l'Italia si unirà a distanza al flash mob. Le adesioni provengono da tutte le regioni e molte città. A Roma, per esempio, a piazza di Spagna, gli studenti dell'istituto E. Q. Visconti reciteranno la poesia in una "staffetta" di strofe. A Milano, invece, i ragazzi dell'istituto comprensivo Maffucci si incontreranno in piazza Gae Aulenti. Saranno, inoltre, premiati gli istituti vincitori del concorso nazionale "Il mio infinito".