Meteo, le previsioni di venerdì 17 maggio

Venerdì una nuova perturbazione si farà strada sulle regioni settentrionali con l’arrivo di nuove piogge e un calo termico. Nel corso del fine settimana avrà inizio una fase di maltempo destinata a durare per molti giorni e che interesserà in prevalenza il Centro e il Nord del nostro Paese. Il mese di maggio si sta rivelando davvero eccezionale per l’anomala instabilità atmosferica che non è propria di questo periodo. Le temperature sono da giorni bloccate su valori molto bassi e le perturbazioni di stampo quasi invernale si susseguono senza sosta.

Venerdì nuovo peggioramento

Il peggioramento del tempo partirà dalle regioni di Nord Ovest dove arriveranno le prime piogge sparse. Nel corso della giornata i fenomeni diventeranno più intensi e si estenderanno nella notte su tutta la Lombardia, l’Emilia, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Sulle Alpi tornerà la neve a 1800-200 metri di quota, in rapida discesa durante il weekend.

Le previsioni al Nord

Ampie schiarite al mattino. Nubi in aumento con il passare delle ore e prime piogge dal pomeriggio su Piemonte, Valle d’Aosta e neve sulle Alpi a quota 2000. Tra la sera e la notte il peggioramento si estenderà anche in Lombardia e le altre regioni del Nord, ad eccezione delle coste adriatiche. Temperature in calo e massime comprese tra 16 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata nel complesso buona salvo variabilità sulla fascia appenninica. Tra la sera e la notte peggiora sulla Sardegna, Lazio e Toscana. Temperature in temporaneo aumento con massime comprese tra 18 e 23 gradi. Forti venti di scirocco sui bacini sardi.

Le previsioni al Sud

Giornata di sole sulle regioni meridionali con il transito di velature di poco conto. Piovaschi diurni lungo l’Appennino. Temperature in aumento di 2-3- gradi rispetto a giovedì.