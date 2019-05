Ancora maltempo in Italia dopo le piogge che hanno colpito gran parte della Penisola già da lunedì 13 maggio. Proseguiranno i temporali al Centrosud, mentre un lieve miglioramento è previsto al Nordest, ma soltanto in mattinata: previsto un ritorno dei rovesci già nel tardo pomeriggio. Prosegue per tutta la giornata del 14 maggio l’allerta in Emilia Romagna dopo le esondazioni di diversi fiumi. (FOTO - LA PIENA DEL FIUME SECCHIA)

Il tempo al Nord

Al Nord il tempo sarà variabile con isolati fenomeni sull'Emilia-Romagna e rilievi. Dopo i disagi provocati dalle piogge già nella notte tra domenica 12 maggio e lunedì, continuerà lo stato di allerta rossa per tutta la giornata di martedì. In serata, attese nubi in aumento e fenomeni su Alpi e Nordovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 20°C, inferiori sul Nordest. Per quanto riguarda le principali città, a Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, soltanto nel tardo pomeriggio possibili peggioramenti con deboli piogge serali: sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C. A Milano, cielo nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio e possibili rovesci in serata. Massima a 17°C.

Il tempo al Centro

Centro Italia caratterizzato da spiccata variabilità, con piogge sparse più frequenti al pomeriggio. Neve dai 1200-1500m. Temperature stabili, massime tra 12 e 17, superiori sul Lazio. A Roma nubi sparse alternate a schiarite. Previsti un aumento della nuvolosità e deboli rovesci dalla in serata con 3.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C. A Firenze, tempo nuvoloso con poche schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

Il tempo al Sud

Al Sud insiste una marcata instabilità, con acquazzoni e temporali sparsi più probabili durante le ore pomeridiane. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 13 e 18 gradi. Nello specifico, a Napoli sono attese nubi sparse per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni con quasi 4 mm di pioggia. A Palermo nuvole in mattinata e nel pomeriggio, rovesci nella notte e nella giornata di mercoledì. La massima sarà di 18°C.