Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, operato il 30 aprile per un'occlusione intestinale all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ha trascorso una notte tranquilla e i suoi parametri clinici sono nella norma. Secondo quanto riferito da fonti di Forza Italia, il decorso post operatorio procede in maniera ottimale e Berlusconi ha parlato con i suoi familiari. "Non potevo sperare in nulla di meglio", afferma Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi. "Sta bene, è sereno e sta riposando. Credo nel giro di pochi giorni di poterlo dimettere", annuncia. "In casi di occlusione intestinale bisogna agire tempestivamente e fare la scelta giusta. Fortunatamente l'abbiamo fatta, abbiamo deciso di procedere all'intervento chirurgico che è stato assolutamente risolutivo", sottolinea il medico.



Il medico: "Campagna delle Europee? Gli direi di stare a casa ma decide lui"

Quanto alla possibilità che Berlusconi sia in grado di concludere la campagna elettorale per le Europee "dipende da lui", spiega Zangrillo. "Dal punto di vista medico gli direi 'Ma stattene a casa che non ne vale la pena'. Però siccome così non sarà probabilmente, il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca come è abituato a fare", conclude.



Il ricovero e l'intervento



L'ex premier era stato ricoverato dopo aver accusato dolori addominali durante la notte del 29 aprile e in un primo momento si era pensato a una colica renale acuta. Poi la diagnosi di occlusione intestinale e la decisione di optare per l'intervento: "E' correttamente riuscito ed è risolutivo", si legge in una breve nota in cui si precisa anche che il presidente è in salute e sarà dimesso nel giro di pochi giorni. Su Twitter il Cavaliere ha scritto: “Grazie a tutti per l’affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale”.

Data ultima modifica 01 maggio 2019 ore 12:35