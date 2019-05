Beppe Grillo: "Parteciperò al primo congresso dei terrapiattisti"

Beppe Grillo parteciperà al convegno dei terrapiattisti che si terrà il 12 maggio 2019 a Palermo. Lo ha annunciato lo stesso garante del M5s sulla sua pagina Facebook: “Ho deciso di partecipare, a maggio, al primo congresso dei terrapiattisti italiani. Voglio stare in mezzo ad un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva”, si legge nel post.

Il post sul blog di Grillo

Già il 23 marzo 2019, Grillo aveva scritto sull’argomento sul suo blog: “Esiste una crescente comunità di persone - si legge nel post - che credono che il mondo sia effettivamente piatto, organizzano convegni, crociere, eventi e manifestazioni. Sono i Terrapiattisti. Ma ora vogliono provare di avere ragione! Solo una spedizione potrà svelare al mondo intero che c’è qualcosa che ci è stato nascosto da troppo tempo: la Terra è piatta. Sebbene si possa pensare che su un argomento come la forma del pianeta, ci sia poco da dire, è incredibile come stiano aumentando in tutto il mondo i seguaci del Terrapiattismo, anche in Italia!"

L'organizzatore: "Non gli permetteremo di fare un comizio"

Agostino Favari, organizzatore dell’evento di Palermo, ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha commentato l’adesione al convegno del comico genovense. “Grillo terrapiattista? Un po’ si e un po’ no. Insomma, il Cinquestelle fa il democristiano a riguardo ed è stato lui a darcene le prove, ve lo dico perché facevo parte dei 5S e credevo in quello che diceva Grillo. Sono contento perché ho da fargli 4 domande, non gli permetteremo certo di farsi un comizio: gli propongo un confronto, un minuto lui e un minuto noi”.