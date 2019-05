È stato ritrovato il corpo senza vita dell’80enne Maria Grazia Milani, scomparsa ieri a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dopo che l'auto su cui viaggiava era stata travolta da un torrente in piena. Il cadavere è stato recuperato vicino a un piccolo ponte, dove si trova la stazione di rilevamento idrometrico della Regione Toscana.

L’auto travolta dal torrente

Quando il torrente ha travolto la vettura, la donna stava viaggiando con il marito che è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Le ricerche sono partite subito, ma si sono interrotte per il buio per poi riprendere questa mattina all’alba. La coppia, di origine milanese e residente a Santa Margherita Ligure, era in vacanza a Castelnuovo. Per raggiungere la loro casa, isolata, è necessario guadare con l'auto il torrente Pavone. Un’operazione, questa, a cui la coppia era abituata. Ma ieri la pioggia ha gonfiato il corso d'acqua e l'auto è stata travolta e trascinata dalla corrente per 350 metri. L'uomo è riuscito a tirarsi fuori dalla vettura, incoraggiando la moglie a fare lo stesso, ma lei non ci è riuscita.

Meteo in miglioramento

L'ondata di maltempo degli ultimi giorni ha fatto perdere la vita non solo a Maria Grazia Milani, ma anche a un turista francese di 62 anni, caduto a Pasquetta nelle acque in tempesta nel Sud della Sardegna. Piogge e burrasche dovrebberò però allentare la loro morsa già da oggi (PREVISIONI), anche se sono attese ancora precipitazioni in Sardegna e sulle regioni settentrionali, soprattutto quelle del Nordovest. Mentre sul resto della Penisola il tempo sarà decisamente migliore e le temperature saranno in sensibile aumento.

Data ultima modifica 24 aprile 2019 ore 10:13