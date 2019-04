Una nuova perturbazione arriva sull’Italia dopo quella giunta sulla Penisola nel giorno di Pasquetta che ha portato maltempo in diverse regioni. Le precipitazioni riguarderanno la Sardegna e le regioni settentrionali, soprattutto quelle del Nordovest, dove sono attesi rovesci e locali temporali anche di una certa intensità. Le regioni centrali, soprattutto la Toscana, verranno solo lambite mentre sul resto della Penisola il tempo sarà decisamente migliore e le temperature saranno in sensibile aumento, con valori anche molto gradi sopra media, soprattutto al Sud grazie a un flusso di correnti calde nordafricane. Nelle regioni meridionali le massime arriveranno fino a 25-27 gradi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord



Al Nord nuova perturbazione in transito con piogge e temporali anche intensi in trasferimento da Ovest a Est. Neve sulle Alpi dai 1900 metri. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi. A Milano, complice il maltempo, non si andrà oltre i 20 gradi. A Torino più freddo, con una massima di 17 gradi. Più caldo in Emilia-Romagna con temperature leggermente sopra la media. A Bologna si toccheranno i 24 gradi.

Le previsioni al Centro



Al Centro bel tempo prevalente salvo locali piovaschi sull'alta Toscana, in serata peggiora in Sardegna con piogge e rovesci. Temperature in aumento, massime tra 21 e 26. Dopo le schiarite a Firenze si raggiungeranno i 25 gradi, sole a Roma con massima di 26 gradi.

Le previsioni al Sud



Al Sud condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con il transito di qualche innocua velatura o stratificazione. Lo scirocco porta aria calda e temperature in aumento sopra la media: massime tra 22 e 27 gradi. A Palermo e Napoli valori più nella norma con punte di 23 gradi. Molto caldo nel Nordovest e Sudovest della Sicilia con punte di 28 gradi ad Agrigento.