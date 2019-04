La perturbazione che ha portato piogge e rovesci e un brusco abbassamento delle temperature nella domenica delle Palme sarà ancora in azione su parte dell’Italia, ma con il passare delle ore al Nord lascerà spazio ad ampie schiarite. La situazione migliorerà gradualmente nel corso della giornata anche al Sud, dove le ultime precipitazioni avranno luogo fino al pomeriggio su est Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, per poi esaurirsi definitivamente. Qualche rovescio potrà ritornare nel pomeriggio sul Lazio centro-meridionale e nell'interno della Sardegna. Il tempo inizierà a migliorare anche sulle regioni centrali, con le schiarite che entro sera conquisteranno anche il Sud. Al Nord soltanto la possibilità di qualche piovasco pomeridiano sulle Prealpi centro-orientali, ma in generale il tempo sarà più soleggiato.

Le previsioni al Nord

Al Nord torna il bel tempo con cieli poco o parzialmente nuvolosi, salvo qualche nube in più al Nordest e sulle Prealpi. Temperature in rialzo, con le massime comprese tra 14 e 18 gradi. A Milano e Torino prevista una massima di 17 gradi, a Verona si toccheranno i 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro residua instabilità sulle zone adriatiche e Appennino con piogge e neve dai 1300/1500m. Schiarite altrove, in generale estensione serale. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19, con punte di 20 a Grosseto. 20 gradi anche a Roma, più freddo a Firenze dove la colonnina di mercurio si fermerà a 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo ancora instabile con piogge e rovesci sparsi in graduale esaurimento dalla serata; più asciutto sui litorali campani. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Punte di 20 a Caserta e nelle isole, di 20 a Oristano. A Napoli la massima si fermerà a 17 gradi, mentre a Palermo, dove insisterà qualche pioggia, non si andrà oltre i 15 gradi.