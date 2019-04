Abiti, un superattico, un pianoforte e persino la biancheria intima usata. Ilona Staller, in arte Cicciolina (67 anni), mette in vendita tutti i suoi averi dopo che il vitalizio da ex parlamentare è stato pignorato dall'autorità giudiziaria per una faccenda di spese condominiali non pagate e i suoi risparmi sono finiti. "Vendo l'abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento nel 1987 (indossato senza biancheria intima: “Non ne vedevo l’utilità”): dal mio punto di vista, all'asta, può valere un milione di euro", racconta a Vanity Fair l’ex pornostar e deputata dei Radicali, in un’intervista in edicola da mercoledì 10 aprile.

In vendita anche l’attico, il pianoforte e la biancheria

Oltre al vestito, in vendita anche l’attico da 250 metri sulla Cassia dove teneva uno stormo di colombe bianche, un'oca ribattezzata De Mita, e "una tigre del Bengala che mi aveva regalato la Ramba: non la portavo mai fuori perché una volta, da cucciola, aveva azzannato una bambina nel parchetto, senza conseguenze per fortuna. Un giorno, da adulta, è caduta dal balcone ed è finita nel giardino di sotto. L'ho mandata in una clinica privata ad aggiustarla, perché era un po' rotticchiata. Poi l'ho dovuta regalare", racconta Cicciolina. Oltre alla casa, anche un pianoforte bianco a mezza coda, valutato su Facebook a 30mila euro e la biancheria intima usata, da vendere senza scontrino: "Vorrei anche vedere, mi metto a pagare l'Iva sulle mutandine?".