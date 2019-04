Ritardi, aeromobili fermi in pista e voli dirottati. Attorno alle 11 è scattato l'allarme all'aeroporto di Malpensa e lo scalo è stato chiuso. I primi a segnalare i disagi e a chiedere spiegazioni sui social sono stati i passeggeri fermi in pista: "Lo scalo è chiuso? Siamo appena stati dirottati su Torino”, chiedeva un utente. “Io sono ferma in pista, dichiarano drone in zona pista”, il messaggio di una ragazza.

Drone in pista

Poco dopo è arrivata la conferma dell'ufficio stampa dello scalo milanese. Ancora una volta, a far scattare l'allarme è stato un drone avvistato in prossimità delle piste. Era successo anche lo scorso marzo, quando i radar dello scalo hanno avvistato un oggetto non identificato.

Quattro voli dirottati

Durante la chiusura sono stati dirottati 4 voli, tre a Linate e uno a Torino.