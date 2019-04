Una corpo decapitato, senza braccia e senza gambe è stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco a Milano. Il cadavere carbonizzato è stato scoperto in via Cascina dei Prati: i pompieri, dopo una chiamata arrivata alle 22.15 di sabato, sono intervenuti per spegnere un incendio e alla fine delle operazioni si sono accorti del corpo. Non è ancora chiaro se si tratti del cadavere di un uomo o di una donna.

Cadavere carbonizzato, senza testa, braccia e gambe

Via Cascina dei Prati si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord di Milano. Il cadavere carbonizzato è stato trovato in una sorta di discarica a cielo aperto, dopo lo spegnimento di un incendio presumibilmente doloso. Il corpo era vicino a un cassonetto dei rifiuti, abbandonato a lato di un gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un condominio. Di fianco è stata trovata anche una bombola di gpl che non è esplosa. Al cadavere sono state tagliate la testa, le braccia e le gambe all'altezza delle ginocchia: le varie parti del corpo sono state trovate lì vicino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati la polizia e il pm.