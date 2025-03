Delitto Garlasco, Sempio: sono innocente, con l'omicidio non c'entro

Lo afferma l'indagato per la seconda volta (la prima era già stato archiviato) per l'omicidio di Chiara Poggi al programma Chi l'ha Visto

"Io sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene". Lo afferma Andrea Sempio, indagato per la seconda volta (la prima è già stato archiviato) per l'omicidio di Chiara Poggi parla a Chi l'ha Visto, questa sera in onda alle 21.20 su Rai 3.