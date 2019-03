Ad Arquata rimangono solo i resti di una apocalisse, a Campotosto la desolazione di un paese che non esiste più, a Norcia la rabbia della gente scritta sui muri mentre a Preci domina il silenzio dei vicoli vuoti. Ovunque il senso di rovina e di tradimento. A Norcia la ricostruzione non è ancora iniziata

138 comuni colpiti, 30 miliardi di danni

Due anni e mezzo fa la sequenza di scosse che sbriciolò parte dell’Appennino centrale, colpendo 138 comuni e causando danni pari a 30 miliardi. Ad oggi solo una casa su dieci è stata ricostruita, mentre la cosiddetta ricostruzione pesante (beni artistici, chiese, edifici pubblici, palazzi privati) non è mai partita. Si continua a demolire, si portano via macerie, si cambiano i Governi ed i Commissari straordinari, cambia l’impostazione, cambia l'approccio alle linee di progettazione ma ciò che serve è un piano unico e condiviso, altrimenti il futuro resta in bilico.

Arquata del Tronto è un paese fantasma

Il senso di abbandono pervade i superstiti

Il nostro viaggio ha toccato Umbria, Marche e Abruzzo. Abbiamo parlato con amministratori e gente comune: da una parte la certezza dei ritardi, dall’altra il senso di abbandono. Molti luoghi non rinasceranno più, altri attendono ancora soldi e certezze per avviare la ricostruzione. Di conseguenza le economie sono ormai senza fiato, migliaia di giovani si ricostruiscono una vita altrove e i vecchi muoiono.

La crisi della valle di Ussita

"Se i soldi non ci sono, devono dircelo"

Il sindaco di Tolentino è chiaro: “Se i soldi non ci sono devono dircelo, almeno questo, lo si deve alle popolazioni sofferenti”. Un altro Primo cittadino, quello di Arquata del Tronto, ci stringe le mani mentre andiamo via: “Tornate – ci dice – perché se non tornate per noi sarà finita, continuate a raccontare ciò che eravamo e ciò che vorremmo tornare a essere”.