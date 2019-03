Momenti di paura a Monopoli, in provincia di Bari, dove mercoledì mattina la motrice di un tir è finita fuori strada, rimanendo in bilico sul ciglio della statale 16, all'altezza dello svincolo Monopoli-Castellana, al di sotto della quale scorre proprio la provinciale per Castellana Grotte (la foto).

Autista lievemente ferito

Ancora da accertare le cause dell’incidente, ma fortunatamente l’autista del camion è riuscito ad abbandonare il mezzo e a mettersi subito in salvo. L'uomo, che ha riportato un lieve trauma cranico, è stato soccorso dal 118 e ora è in osservazione al Policlinico di Bari dove viene sottoposto ad alcuni esami di rito, tra cui la ricerca di presenza di alcol o droghe nel sangue.

La rimozione del mezzo

Con l’arrivo di diverse squadre di vigili del fuoco sono quindi iniziate le operazioni per il recupero della motrice. Per consentire il recupero della motrice del tir, il cui rimorchio era vuoto, è stata necessaria la chiusura della statale e della provinciale Monopoli-Castellana sulla quale sporge la motrice.