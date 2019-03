Meteo, le previsioni di lunedì 18 marzo

E’ in arrivo un fronte freddo proveniente dal Nord Europa accompagnato da un rinforzo dei venti e un vistoso calo termico. Nella giornata di lunedì farà sentire i suoi effetti soprattutto al Nord Est e sulle regioni centrali per poi scivolare successivamente anche al Sud. Le temperature subiranno uno scivolone portandosi in qualche caso anche sotto le medie di stagione. E’ atteso il ritorno della neve su Alpi e Appennino mediamente sugli 800-1000 metri o anche a quote inferiori.

Le previsioni al Nord

Al mattino piovaschi ultimi piovaschi sulla Lombardia, il Triveneto e l’Emilia Romagna con possibili nevicate sulle Alpi oltre i 1200 metri di quota. Miglioramento nella seconda parte del giorno con ancora qualche pioggia a sud del Po e neve sull’Appennino emiliano dagli 800 metri. Altrove ampie aperture. Venti tesi di provenienza settentrionale e mari mossi. Temperature in calo con massime comprese tra 13 e 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo perturbato tra Toscana, Marche e Umbria con piovaschi e possibili temporali. Annuvolamenti più contenuti sul Lazio e l’Abruzzo dove peggiorerà nel pomeriggio-sera. Neve in Appennino dagli 800 metri. Venti in aumento e mari molto mossi. Temperature in calo e comprese tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Ancora condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Solo la Campania sarà interessata da annuvolamenti irregolari e qualche pioggia nella seconda parte del giorno. In serata nubi in aumento anche sul Molise e la Puglia. Venti tesi provenienti da Sud e mari molto mossi. Temperature in lieve locale aumento e comprese tra 15 e 18 gradi.