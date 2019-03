Pastori sardi, accordo sul prezzo del latte: 74 centesimi al litro

Dopo le proteste dei pastori sardi, è stato trovato oggi l’accordo sul prezzo del latte: sarà di 74 centesimi al litro. In più ai produttori è stato promesso un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. L’intesa è stata raggiunta in Prefettura a Sassari durante un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti dei pastori, le aziende di trasformazione con i rappresentanti del governo, della Regione Sardegna e delle associazioni di categoria. "È la dimostrazione - ha commentato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio - che quando ci si siede a un tavolo con spirito costruttivo si raggiungono importanti traguardi''.

Sul tavolo il decreto da 29 milioni

Al confronto convocato dal prefetto Giuseppe Marani, i rappresentanti ministeriali hanno portato il decreto legge approvato ieri dal Governo e che stanzia in totale 29 milioni di euro per il settore. Al centro dell’incontro, ”la definizione di una metodologia relativa ai prezzi finali dei prodotti, correlando il prezzo del latte alle dinamiche del mercato del formaggio e delle Dop sarde". Due le proposte differenti fatte da allevatori e trasformatori: i primi hanno chiesto che si partisse da un prezzo medio di 80 centesimi al litro, mentre i secondi avevano proposto 72 centesimi, base stabilita 10 giorni fa.

Cosa prevede l'accordo

L'accordo sul prezzo del latte ovino in Sardegna poggia su diversi meccanismi che entrano da subito in vigore. Tra i principali c'è un monitoraggio settimanale dei prezzi delle tre Dop di pecorino sul listino della Camera di commercio di Milano per controllare l'andamento del mercato e consentire un adeguamento mensile dell'acconto sul prezzo del latte ovino. I due prodotti, in questo modo, dovrebbero andare di pari passo. Concordata anche un'attribuzione delle quote di produzione direttamente al pastore che, dunque, potrà decidere di cambiare liberamente conferitore e trasferire con sè la quota di latte a lui attribuita nel caseificio di riferimento che sceglierà

Le penali sullo sforamento di produzione di pecorino

L'intesa raggiunta a Sassari, come spiega Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, prevede, inoltre, "una revisione delle penali sugli sforamenti delle quote di produzione del pecorino da parte delle aziende casearie". Cualbu spiega: "In Sardegna 35 su 37 già sono andate oltre i limiti consentiti. Attualmente a queste aziende viene applicata una penale di 16 centesimi a chilogrammo a fronte di 2,5 euro al chilogrammo di penale prevista per lo sforamento delle quote di produzione del parmigiano reggiano". Previste pure risorse destinate al ritiro del formaggio invenduto col bando indigenti, cui il decreto Agricoltura ha destinato 14 milioni di euro che verranno rigorosamente destinate alle sole aziende di produzione del pecorino Dop e non a quelle di commercializzazione. Infine, ci sono 5 milioni di euro per l'abbattimento degli interessi sui mutui agrari.

Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 17:27