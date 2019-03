È stato coinvolto nello scandalo delle "orge in canonica" organizzate da don Andrea Contin, ma ora don Roberto Cavazzana - ex parroco di Carbonara di Rovolon (Padova) - verrà reintegrato nel servizio ministeriale. Lo ha annunciato oggi monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, in occasione del ritiro d'inizio Quaresima.

Oltre un anno di comunità religiosa dopo lo scandalo

Don Cavazzana, conosciuto anche per essere stato il confessore di Belen Rodriguez, dopo lo scandalo ha vissuto per oltre un anno in una comunità religiosa, compiendo un percorso di rivisitazione personale sulla sua vocazione. Dallo scorso settembre, è rientrato in Diocesi, ma prima di essere reintegrato pienamente gli è stato chiesto di prestare servizio di volontariato per un anno, celebrare in privato, vivere in maniera riservata, partecipare agli incontri di spiritualità e di formazione del clero e proseguire il percorso di accompagnamento. Solo successivamente si procederà al suo inserimento in una parrocchia, insieme ad altri preti con i quali fare vita comune.

Don Cavazzana: "Chiedo perdono"

"Chiedo perdono delle parole, dei gesti e di ciò che nella vita ho sbagliato, chiedo perdono se in certi frangenti della mia vita non sono stato vero e di aver ferito la Chiesa", ha detto don Cavazzana. Il vescovo Cipolla ha poi ricordato che il sacerdote "con la sua leggerezza ha suscitato disagio, smarrimento, sofferenza e interrogativi tra i fedeli e nelle nostre comunità", dicendo di averlo perdonato "come padre" e di aver previsto "un ulteriore percorso penitenziale". "Umanamente", ha concluso il vescovo, "restano incertezze, ma a tutti vorrei dire che la Misericordia del Signore supera tutte le nostre paure e considerazioni".

Le orge in canonica

Lo scandalo delle "orge in canonica" è esploso tra il 2016 e il 2017, quando don Andrea Contin è stato accusato di aver organizzato dei festini con uomini e donne in canonica, nella parrocchia di San Lazzaro, a cui avrebbero partecipato anche altri preti. Nel gennaio 2017, l'ex parroco ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali "con cinque donne".