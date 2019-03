Tragedia a Trieste, ragazzo di 14 anni cade da sentiero e muore

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo una caduta di 30 metri dal sentiero Rilke, una passeggiata panoramica in quota che costeggia la Riserva naturale delle Falesie di Duino, vicino a Trieste. Da prime indiscrezioni sembrerebbe che il giovane fosse in compagnia dei genitori per una passeggiata quando, ad un certo momento, è scomparso dalla vista dei genitori. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, l'elisoccorso e personale del soccorso Alpino ma purtroppo, per il ragazzino, non c’è stato nulla da fare. La Polizia ha confermato che si è trattato di un tragico incidente.